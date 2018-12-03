В Москве объявят лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Москва, , 12:11 — REGNUM 4 декабря в Театре имени Евгения Вахтангов в Москве пройдет церемония награждения лауреатов премии «Звезда театрала». Единственная в России online-премия в области театрального искусства отличается от множества других «собратьев» тем, что зрители выбирают наиболее заметные работы — как проектные, так и индивидуальные — этого года путем всенародного голосования. Конкурс, организованный журналом и сайтом «Театрал», в 2018 году отмечает свое десятилетие.

За эти годы количество номинаций неуклонно растет. В связи с интересом за границей — в 2017 году в голосовании приняли участие жители 85 стран — даже введена такая категория как «Лучший русский театр за рубежом». А всего за прошедшие годы, по утверждению организаторов, лауреатами стали 122 деятеля театра.

Уже известны имена победителя в самой благородной номинации «Легенды сцены» — ими стал блистательные артисты Юлия Борисова и Станислав Любшин.

Победители в основных 14 номинациях будут объявлены непосредственно во время церемонии. Известны только лидеры интернет-голосования. Так, на «Лучший спектакль. Большая форма» претендуют действительно самые заметные работы последнего времени — «Бесприданница» театра «Школа драматического искусства», «Влюбленный Шекспир» театра им. Пушкина, «Гамлет» театра им. Ленсовета. А в номинации «Лучший музыкальный спектакль» лучшая постановка будет выбрана из «Нуреев» Большого театра, «Пиковая дама» театра «Геликон-опера» и «Собака на сене» Московского театра оперетты.

В списке лучших режиссеров — те же персоны, что номинировались и получили награды в других театральных конкурсах: Сергей Женовач, Евгений Писарев и Кирилл Серебренников.