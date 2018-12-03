Писатель Алексей Слаповский стал победителем «Премии Читателя»

Москва, , 11:08 — REGNUM «Премия Читателя» была учреждена в 2015 году как награда, присуждаемая библиотечным сообществом: она и организована несколькими влиятельными учреждениями из книжной среды — Российской государственной библиотекой для молодежи, Российской библиотечной ассоциации (РБА), Русским ПЕН-центром, Союзом литераторов РФ, Литературным институтом им. А. М. Горького. То есть удостаивается премии та книга, которую путем голосований в библиотеках страны выбирает сам читатель. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

В 2018 году объявление лауреатов прошло в рамках Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction № 20. Лучшим литературным произведением уходящего года читатели назвали книгу «Неизвестность: роман века: 1917−2017» Алексея Слаповского. Надо признать, что данное произведение вовсе не относится к легкому жанру, напротив, это большое сложное сочинение, рассказывающее об истории одного рода на протяжении столетия. На основании дневников, писем, документов, воспоминаний и даже диалогов воссоздается картина драматических событий века и героев, попавших в их жестокие жернова.

Премию Алексею Слаповскому вручила обладатель награды 2017 года Гузель Яхина.

Сам лауреат отметил, что «эта книга, как в общем-то и все, далась мне потом и кровью. Поэтому получить премию именно за неё мне как никогда приятно».