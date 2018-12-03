Команда «Ноль Плюс» приняла участие в детском кинофестивале KINEKO

Токио, , 10:39 — REGNUM Команда международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» приняла участие в кинофестивале KINEKO, который прошел в Токио в период с 22 по 26 ноября 2018 года. Об этом 3 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля.

В рамках форума исполнительный директор «Ноль плюс» Ирина Егорова и директор по международным отношениям Александр Школенко провели мастер-классы для 15 членов детского жюри KINEKO. Детей познакомили с критериями конкурсного отбора фильмов. Сотрудники «Ноль плюс» впервые реализовали подобный опыт для детей Японии.

Читайте также: Юбилейный кинофестиваль «Ноль Плюс» стартует в Тюмени в начале октября

Пресс-служба также сообщает, что на профессиональной конференции представили ведущие детские кинофестивали мира, такие как Giffoni (Италия), Schlingel (Германия), Cinekid (Нидерланды), GUKIFF (Южная Корея), BUFF (Швеция), LaMatatena (Мексика), JuniorFest (Чехия). Также были представлены Китайский международный детский кинофестиваль, Пусанский международный кинофестиваль и другие.

Напомним, в период с 20 по 26 октября 2018 года «Ноль Плюс» провел презентацию своего проекта в рамках кинофестиваля Cinekid в Амстердаме. Отмечалось, что члены правления Европейской Ассоциации детского кино ECFA выразили интерес к созданию онлайн-кинотеатра zeroplus.tv.

Читайте ранее в этом сюжете: Юбилейный кинофестиваль «Ноль Плюс» стартует в Тюмени в начале октября