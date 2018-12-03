Дресс-код в районе Якутии: на работу – в национальном костюме

Якутск, , 09:31 — REGNUM Всем сотрудникам предприятий, учреждений и организаций Нюрбинского района прописали приходить на работу по пятницам в якутском национальном костюме. Такое решение принял и прописал в документах глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Касается ли это распоряжение тех, кто не является представителем народа саха, он не уточнил.

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О введении странного дресс-кода пишет ИА SakhaNews. Издание опубликовало скан документа, которым вводится требование работать раз в неделю в национальном костюме. В распоряжении указано, что целью таких нововведений является социально-экономическое развитие муниципалитета через внедрение имиджевой политики района и «реализацию проекта «Образование + культура» как основы формирования нового качества человеческого капитала».

Помимо введения дресс-кода руководители управлений, предприятий, организаций и учреждений муниципалитета независимо от их организационно-правовой формы должны будут обеспечить разучивание своими сотрудниками гимна Нюрбинского района, сделать вывески на двух языках и «усилить работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма».

Руководству районных организаций также поручено провести работу по распространению якутских национальных игр, а также широко использовать национальные тематики и мотивы. Распоряжением также предписывается включить в рацион школьников и дошкольников национальные якутские блюда.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный костюм — предмет особой гордости народа Якутии. В июне 2017 года республика попала в Книгу рекордов Гиннесса, отличившись самым большим количеством людей в национальной одежде, собравшихся в одном месте.