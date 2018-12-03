Шнуров в стихах колко «извинился» перед Пригожиным

Москва, , 07:23 — REGNUM Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не оставил без внимания резкую критику продюсера Иосифа Пригожина в адрес фанатов группы и ответил на оскорбление в свойственной ему манере — опубликовал стихотворение в Instagram.

Исполнитель в едкой и колкой форме признаёт свою неправоту и обещает впредь слушать песни супруги Пригожина Валерии, в которых нет матерных слов, а «всё чистенько, ну прямо как в каземате».

«По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию», — написал Сергей Шнуров.

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Певец также забрал свои слова обратно и «раскаялся, что был неправ» и что в его творчестве всё как в жизни — «мат на мате».

Напомним, в интервью радиостанции «Говорит Москва» Иосиф Пригожин раскритиковал лексику, используемую лидером группировки «Ленинград» в своих песнях. Он также раскритиковал поклонников группы, которые скандируют неприличные слова вслед за музыкантом. Продюсер считает, что пропаганда ненормативной лексики ведёт к разложению российского общества, и предлагает увеличить штраф за использование нецензурных выражений во время публичных выступлений.

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