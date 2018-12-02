Сериалы Marvel от Netflix не перейдут на потоковый сервис Disney Plus

Нью-Йорк, США, , 20:53 — REGNUM Сериалы Marvel, которые снимала компания Netflix не перейдут на будущий потоковый сервис Disney Plus. Об этом 1 декабря сообщил портал Screen Rant со ссылкой на критика журнала Rolling Stone Алана Сепинуолла.

https://twitter.com/sepinwall/status/1068324396513837056

Отвечая на вопрос одного из поклонников вселенной Marvel, Сепинуолл сообщил, что исполнительные продюсеры этих шоу уже заявили: они не хотят видеть их на Disney Plus и если бы они даже хотели этого перехода, положения в контрактах делают его практически невозможным. Он добавил, что, таким образом, сериалы окончательно закрыты.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix решил закрыть сериал «Сорвиголова» после третьего сезона. Перед этим компания закрыла шоу «Железный кулак» и «Люк Кейдж». Фанаты вселенной предположили, что, возможно, сериалы смогут перейти на потоковый сервис Disney Plus.

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