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Фанат Marvel представил, как мог бы выглядеть Ронин в «Мстителях 4»

Культура

Свой концепт-арт в сеть выложил пользователь ultraraw26

Лос-Анджелес, США, 2 декабря 2018, 20:33 — REGNUM  Фанаты Marvel выложили в сеть концепт-арт, на котором изображен персонаж Ронин, являющийся новой «ступенью эволюции» Соколиного Глаза (его играет актер Джереми Реннер). Изображение было опубликовано 1 декабря на Instagram-странице пользователя ultraraw26.

https://www.instagram.com/p/Bq2DxWEnDPQ/

В комментарии автор рисунка решил пояснить поклонникам киновселенной, что означает слово «ронин». Она написал, что в Японии времен феодализма это «бродячий самурай, который не имеет господина или хозяина». На рисунке ultraraw26 Ронин изображен с двумя мечами.

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Напомним, Джереми Реннер не появился в фильме «Мстители: Война бесконечности» ни в образе Соколиного Глаза, ни в образе Ронина. Стоит отметить, что ранее в сеть утекли фотографии со съемок картины, на которых он был запечатлен в новом костюме.

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