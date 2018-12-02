Джон Карпентер заинтересован в создании сиквела «Хэллоуина» 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 19:56 — REGNUM Джон Карпентер во время беседы с журналистами заявил, что ему было бы интересно снять продолжение фильма «Хэллоуин», который вышел в 2018 году. Об этом 1 декабря сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает: пока точно неизвестно, будут ли режиссёр Дэвид Гордон Грин и сценарист Дэнни Макбрайд работать над сиквелом. Ранее актриса Джейми Ли Кертис также как и Карпентер заявила, что ей было бы интересно сняться в новом фильме. При этом она отметила, что готова пойти на это лишь при соблюдении определённых условий.

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Напомним, в широкий прокат «Хэллоуин» вышел 19 октября 2018 года. Фильм весьма успешно выступил в прокате, при бюджете $10 млн сумма общемировых сборов картины составила более $252 млн.

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