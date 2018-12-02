Фото: Дуйэн Джонсон не догнал Ванессу Кирби на съемках спин-оффа «Форсажа»

Лос-Анджелес, США, , 17:18 — REGNUM Дуйэн Джонсон выложил в сеть кадр из будущего фильма «Хоббс и Шоу» (предстоящего спин-оффа «Форсажа» (спин-офф — ответвление по отношению к основным картинам)), на котором он бежит за Ванессой Кирби. Фотографию актёр опубликовал 1 декабря на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bq1v-IGhYVc/

Джонсон рассказал, что для съемок этой важной сцены съемочной группе пришлось перекрыть одну из улиц Лондона. Он добавил, что на съемках первого же дубля Ванесса Кирби побежала с такой скоростью, как будто она является «вторым пришествием Усэйна Болта». При этом актер подчеркнул, что актриса бежала без обуви.

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Напомним, премьера картины «Хоббс и Шоу» запланирована на 1 августа 2019 года. Снимает её режиссер Дэвид Литч («Дэдпул 2») по сценарию Криса Моргана и Гэри Скотта Томпсона, которые написали сценарии к нескольким предыдущим «Форсажам».

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