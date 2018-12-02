Режиссёр «Игры престолов» не смог объяснить сюжетную нестыковку

Нью-Йорк, США, , 16:54 — REGNUM Режиссер Дэвид Наттер, снявший первый эпизод шестого сезона сериала «Игра престолов» не смог ответить на вопрос журналиста The Huffington Post об имеющейся в нём нестыковке. Интервью с Наттером было опубликовано на сайте издания.

Корреспондент спросил режиссёра о том, как змейки (незаконнорожденные дочери Оберина Мартела) Обара и Нимерия смогли убить Тристана на корабле, находящемся в Королевской гавани, если по хронологии событий они в этот момент должны были находиться в Дорне. Наттер не смог ответить на вопрос. Он лишь отшутился и сослался на подлость змеек.

Читайте также: Третий сезон «Сорвиголовы» Netflix и Marvel стал последним в шоу

Напомним, финальный сезон популярного сериала «Игра престолов», в основу которого лег цикл романов «Песнь льда и огня» писателя Джорджа Мартина телеканал HBO начнёт показывать в апреле 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов увеличенной продолжительности.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел тизер-трейлер продолжения «Леденящих душу приключений Сабрины»