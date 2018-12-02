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Вышел тизер-трейлер продолжения «Леденящих душу приключений Сабрины»

Культура

Компания Netflix покажет первую серию второго сезона шоу в апреле 2019 года

Вышел тизер-трейлер продолжения «Леденящих душу приключений Сабрины»
Цитата из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». 2018. США
Сабрина

Нью-Йорк, США, 2 декабря 2018, 16:33 — REGNUM  Компания Netflix выпустила тизер-трейлер второго сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», который она начнет показывать в апреле 2019 года. Ролик был опубликован 1 декабря на YouTube-канале потокового сервиса.

«Приготовьтесь, смертные. Наша девушка стала настоящей ведьмой. Присоединяйтесь к Сабрине, которая идёт по пути Тьмы, крепко держась за друзей, которые идут по пути Света», — такое описание компания разместила под видео, добавив, что первая серия продолжения шоу выйдет 5 апреля 2019 года.

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Напомним, шоу «Леденящие душу приключения Сабрины» является перезагрузкой известной франшизы. Роль маленькой ведьмы в нём исполнила актриса Кирнан Шипка. Первый эпизод сериала вышел на Netflix 26 октября 2018 года.

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