Хорошо при свете лампы пересматривать эстампы: Шагал, Пикассо, Матисс, Миро

Москва, , 15:35 — REGNUM В стенах одного из самых крупных в Москве торгово-деловых центров расположился филиал израильской галереи Altmans Gallery, специализирующейся на оригинальных работах художников первого ряда: Дали, Шагал, Пикассо, Матисс, Рембрандт, Мураками, Миро, Шиле, Дега, Шемякин, Норштейн. Здесь представлены эстампы (литографии, офорты, гравюры, шелкографии и другие виды тиражного искусства) художников, а также керамика, фарфор и скульптура.

В целом в России тиражная графика пока не очень развита. Altmans Gallery, совместный проект супругов Егора и Кристины Альтман, — это единственная специализирующаяся на ней галерея в Москве. Представленные в коллекции работы владельцы приобретают на западных аукционах, таких как Sotheby’s Prints & Multiples. «Сегмент тиражного искусства растет. Рынок высоколиквиден, а доступность работ высока. Это обеспечивает большой спрос и растущую популярность. Художники первых имен вечны, что показывают последние аукционы», — прокомментировал коллекционер и основатель галереи Егор Альтман.

Altmans Gallery ведет активную выставочную деятельность. Всего за три года существования проекта на выставках побывало уже более 57 тысяч посетителей. Некоторые из них достойны особого внимания. Выставка «Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн» была приурочена к 75-летию режиссера и включала его работы из цикла, посвященного мультипликационным фильмам «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Цапля и журавль», «Шинель». Гравюры, офорты и скульптуры Сальвадора Дали были представлены на выставке «Алиса в стране чудес», приуроченной к 185-летию со дня рождения Льюиса Кэррола. Этот проект был подготовлен при участии международной галереи MAISON D'ART. «Любовники» — выставка о любви, выраженной в литографиях Марка Шагала.

Галерея также участвует в благотворительных аукционах. Ежегодно в день рождения Altmans Gallery в московском филиале галереи проходит акция Art Black Friday. В 2016 году первый посетитель, пришедший в галерею на празднование, мог купить авторскую литографию Марка Шагала за один рубль. В 2017 году в акции участвовала оригинальная работа Юрия Норштейна со знаменитым ежиком, а также сувенирная продукция с аналогичной тематикой.