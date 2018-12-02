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Новый клип Арианы Ганде установил новый рекорд на Youtube

Культура

Опубликованное 30 ноября видео набрало первый миллион просмотров за 35 минут

Новый клип Арианы Ганде установил новый рекорд на Youtube
lindsay neilson photos
Ариана Ганде

Вашингтон, 2 декабря 2018, 09:02 — REGNUM  Новый рекорд по скорости набора первого миллиона просмотров на популярном видеохостинге Youtube установил новый видеоклип американской певицы Арианы Ганде «thank U, Next», сообщила 2 декабря администрация Youtube в своем Twitter.

Как пошутили в своем сообщении представители Youtube, такое рекордное количество просмотров «сломало интернет» ну или «несколько задержало» возможность опубликования комментария к клипу.

Опубликованное 30 ноября видео набрало первый миллион просмотров за 35 минут, что и явилось новым рекордом.

Отметим, на данный момент видео «thank U, Next» набрало свыше 65,5 миллионов просмотров на Youtube.

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Рекорды
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