Новый клип Арианы Ганде установил новый рекорд на Youtube

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Новый рекорд по скорости набора первого миллиона просмотров на популярном видеохостинге Youtube установил новый видеоклип американской певицы Арианы Ганде «thank U, Next», сообщила 2 декабря администрация Youtube в своем Twitter.

Как пошутили в своем сообщении представители Youtube, такое рекордное количество просмотров «сломало интернет» ну или «несколько задержало» возможность опубликования комментария к клипу.

Опубликованное 30 ноября видео набрало первый миллион просмотров за 35 минут, что и явилось новым рекордом.

Отметим, на данный момент видео «thank U, Next» набрало свыше 65,5 миллионов просмотров на Youtube.