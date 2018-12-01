Почему наша Родина терпела поражения, теряла миллионы солдат и отступала?

Андрей Мартынов, , 20:54 — REGNUM

Пожалуй, вопрос о причинах трагедии лета — осени 1941 года один из основных в истории Великой Отечественной войны. Почему армия, соотносимая по мощи с силами агрессора, терпела поражения и отступала? Почему никто из наших полководцев не смог отразить наступление вермахта? Тем более, что на всем протяжении фронта немцы действовали по одному и тому же сценарию.

Один из ведущих историков Великой Отечественной войны Андрей Исаев (Москва) восстанавливает пять основных сражений ее начального этапа, завершившихся, к сожалению, окружениями Красной армии под Лугой, Киевом, Мелитополем, Вязьмой и Брянском.

Исаев также задается риторическим вопросом: кто виновник произошедшего? Ведь «череда катастроф предполагала наличие ответственных за столь крупные поражения». По мнению историка, все заключалось в наличии у гитлеровцев моторизованных армейских корпусов, которые, благодаря своей мобильности, могли появиться где угодно на передовой. В результате «перегруппировка крупных механизированных соединений происходила так быстро, что кормившаяся огрызками сведений о движении немецких войск разведка не могла своевременно указывать на создание ударных кулаков на том или ином участке фронта» (в том числе и на ранее спокойном). Как с горечью иронизирует далее Исаев, «можно сравнить операции августа — октября 1941 г. с игрой в жмурки, в которой глаза завязаны у того, кого пытаются поймать».

В итоге противник обеспечивал себе необходимый перевес в силах на флангах и, прорвав оборону, выходил на оперативный простор. Затем, повторив маневр Ганнибала под Каннами, окружал наши армии, а зачастую и фронты в «котлах». В такой ситуации, вне зависимости от дарований полководцев, Красная армия выиграть кампанию первых месяцев войны не могла.

Почему эта стратегия не смогла привести Гитлера к победе?

В отличие от Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции, мобилизационные ресурсы и промышленность рейха не успевали восполнить потери, которые вермахт нес в боях (а в сорок первом он терял больше, чем в компаниях в Польше или Франции). В итоге уже в 1942 году нацисты не смогли повторить выигрышную для себя прошлогоднюю ситуацию, а в дальнейшем все свелось к локальным контрударам остатков мехкорпусов (бои под Балатоном 6 — 15 марта 1945 г.), обернувшихся поражениям, в которых, в роли окруженных оказался уже сам агрессор.