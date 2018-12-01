Суббота, 1 Декабря 2018 года
16:49:06 МСК

Статую ангела, сделанную из ста тысяч ножей установили в Ливерпуле

Культура

Высота скульптуры более восьми метров

Статую ангела, сделанную из ста тысяч ножей установили в Ливерпуле
Цитата из видео «'Knife Angel» in Liverpool highlights UK knife » пользователя euronews (in English).youtube.com
Статуя ангела из ножей

Ливерпуль, Великобритания, 1 декабря 2018, 16:06 — REGNUM  Статуя ангела, сделанная из ста тысяч ножей, появилась во дворе Ливерпульского собора в Великобритании. Об этом сообщает 30 ноября новостной портал Liverpool Echo.

Скульптура, высотой более 8 метров была создана художником Эльф Брэдли из обработанных ножей, мачете и даже лезвий от мясорубок, который автор статуи собирал в течение года в полицейских участках по всей стране.

По словам автора монумента, «Ножевой ангел» («Knife Angel») посвящён жертвам насилия, погибшим от холодного оружия.

Работа над скульптурой длилась более года в Британском металлургическом центре. По словам создателей скульптуры, «Ножевой ангел» был создан не с целью напугать людей, а с целью заставить их задуматься об опасности ношения и использования холодного оружия.

Сообщается, что статуя простоит во дворе Ливерпульского собора до 31 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Российской академии художеств в Москве открылась выставка современного искусства, в которой приняли участие выдающиеся российские современные скульпторы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Российской академии художеств открылась выставка современных скульпторов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить