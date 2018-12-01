Статую ангела, сделанную из ста тысяч ножей установили в Ливерпуле

Ливерпуль, Великобритания, , 16:06 — REGNUM Статуя ангела, сделанная из ста тысяч ножей, появилась во дворе Ливерпульского собора в Великобритании. Об этом сообщает 30 ноября новостной портал Liverpool Echo.

Скульптура, высотой более 8 метров была создана художником Эльф Брэдли из обработанных ножей, мачете и даже лезвий от мясорубок, который автор статуи собирал в течение года в полицейских участках по всей стране.

По словам автора монумента, «Ножевой ангел» («Knife Angel») посвящён жертвам насилия, погибшим от холодного оружия.

Работа над скульптурой длилась более года в Британском металлургическом центре. По словам создателей скульптуры, «Ножевой ангел» был создан не с целью напугать людей, а с целью заставить их задуматься об опасности ношения и использования холодного оружия.

Сообщается, что статуя простоит во дворе Ливерпульского собора до 31 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Российской академии художеств в Москве открылась выставка современного искусства, в которой приняли участие выдающиеся российские современные скульпторы.

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