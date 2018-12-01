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Выставка коллекции платков с уникальными узорами открылась в Дагестане

Культура

Технология изготовления таких платков ранее держалась в секрете

Дербент, Дагестан, 1 декабря 2018, 13:16 — REGNUM  Выставка уникальных узоров со старинных платков «Гюльмендо — Келагаи» открылась в Музее истории мировых культур и религий в городе Дербенте. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе министерства культуры Республики Дагестан.

Идея организации выставки принадлежит искусствоведу и заместителю директора Национального музея Дагестана Джамиле Дагировой. Дагирова не только собрала уникальные экспонаты для выставки, но и провела огромную научно-исследовательскую работу по сбору информации о данном виде платков.

Представленные на выставке платки были созданы дагестанскими, азербайджанскими и средеазиатскими мастерами. Многие из них были предоставлены Музею для выставки местными жителями, бережно сохранявшими платки в течении нескольких десятков лет.

На выставке можно будет узнать историю возникновения отдельных работ, этимологию символов, составляющих узор на платке, их культовое значение.

Кроме того, в рамках выставки проходит мастер-класс по изготовлению «Гюльмендо — Келагаи» для всех желающих. Ранее техника изготовления таких платков (горячий батик) держалась мастерами в секрете. Теперь же, специально для мастер-класса в реставрационной мастерской Национального музея Дагестана были изготовлены печати для воспроизведения рисунков со старинных платков.

Ранее сообщалось о выставке «Ковровое искусство Дагестана», которая проходила в столице Чечни, городе Грозном. На ней представлены ковровые изделия, сотканные в Дагестане со второй половины XIX века до наших дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Уникальные ковры из Дагестана показали в Грозном

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