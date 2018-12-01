Первая в России новогодняя ёлка зажгла свои огни в Якутске

Якутск, , 12:34 — REGNUM Огни первой новогодней ёлки в России торжественно зажгли сегодня в городе Якутске. Церемония состоялась сегодня, 1 декабря, сообщает телеканал «Якутия 24».

Торжественная церемония состоялась в рамках всероссийского новогоднего фестиваля «Зима начинается с Якутии». Старт мероприятию был дан на главной площади города Якутска — площиди имени Ленина.

Высота новогодней ёлки составила 19 метров. Её украсили около пяти тысяч разноцветных шаров, снежинки и гирлянды на 36 тысяч лампочек. Здесь, около лесной красавицы, Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан (якутский Властелин холода), Красавица Зима и сказочные герои дали старт новогоднему шествию, а Чысхаан вручил Деду Морозу символ холода для передачи его во все регионы России.

Напомним, что ИА REGNUM ранее сообщало, что в Санкт-Петербург Дед Мороз прибудет 22 декабря, а для новогодних торжеств в Петербурге отведены сразу три площадки в центре города.

Также сообщалось, что в Москве будет установлено в этом году 500 новогодних елей, самая высокая из них, высотой 20 метров, установлена на Манежной площади.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве установят 500 новогодних елей