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«Музей для всех!»: инклюзивная акция российских музеев

Культура

В ней участвуют более 350 музеев страны

«Музей для всех!»: инклюзивная акция российских музеев
shakko
Интерьер Пушкинкого музея

Москва, 1 декабря 2018, 12:20 — REGNUM  1 и 2 декабря Министерство культуры России проводит масштабную акцию «Музей для всех». Более 350 музеев в разных регионах страны в первые выходные зимы подготовили для посетителей с ограниченным возможностями специальные программы. Это не только экскурсии и лекции, но и мастер-классы, театральные представления, кинопоказы. В знаменитом Пушкинском музее в Москве можно стать участником тактильных и жестовых экскурсий, и даже парфюмерного представления. В Государственном историческом музее выступают артисты с особенностями интеллектуального развития и слепоглухие. Также интересны программы в Музее русского импрессионизма, в Дарвиновском музее, Музее русского импрессионизма, Музее имени Андрея Рублева, в Третьяковской галерее и многих других.

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Культурная хроника
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