Японские ритуалы признаны культурным наследием ЮНЕСКО

Токио, , 14:29 — REGNUM В марте 2017 года японское правительство представило в комитет ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) десять японских ритуалов «Райхосин» для включения в Список нематериального культурного наследия. Недавно организация одобрила их включение в список. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», одним из таких ритуалов является традиционное празднование нового года на южных островах префектуры Окинава. Каждый год в новогоднюю ночь или 15 января, молодые люди в масках божеств посещают дома. Согласно древним верованиям, в новогодние праздники божества посещают людей, чтобы сообщить о приходе Нового года, а также принести счастье и удачу. Люди, «имитирующие» божеств, также одевают соломенные костюмы и ходят с деревянными ножами по домам и улицам, увещевая детей вести себя хорошо, не баловаться и не бездельничать. Также они носят с собой специальную грязь, которой покрывают себя и других людей «на здоровье, благополучие и удачу».