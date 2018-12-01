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Японские ритуалы признаны культурным наследием ЮНЕСКО

Культура

Десять традиционных японских ритуалов будут включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Японские ритуалы признаны культурным наследием ЮНЕСКО
Иллюстрация: Digitalcollections.nypl.org
Японский поясной поклон

Токио, 1 декабря 2018, 14:29 — REGNUM  В марте 2017 года японское правительство представило в комитет ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) десять японских ритуалов «Райхосин» для включения в Список нематериального культурного наследия. Недавно организация одобрила их включение в список. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», одним из таких ритуалов является традиционное празднование нового года на южных островах префектуры Окинава. Каждый год в новогоднюю ночь или 15 января, молодые люди в масках божеств посещают дома. Согласно древним верованиям, в новогодние праздники божества посещают людей, чтобы сообщить о приходе Нового года, а также принести счастье и удачу. Люди, «имитирующие» божеств, также одевают соломенные костюмы и ходят с деревянными ножами по домам и улицам, увещевая детей вести себя хорошо, не баловаться и не бездельничать. Также они носят с собой специальную грязь, которой покрывают себя и других людей «на здоровье, благополучие и удачу».

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Зарубежная хроника
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