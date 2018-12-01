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Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над детьми

Культура

Актёры развелись в 2016 году, но не могли договориться об условиях опеки над совместными детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над детьми
Цитата из к/ф «Мистер и миссис Смит». реж Даг Лайман. 2005. США
Брэд Питт и Анджелина Джоли

Вашингтон, 1 декабря 2018, 08:24 — REGNUM  Американским актёрам Брэду Питту и Анджелине Джоли удалось договориться об условиях опеки над детьми в досудебном порядке, об этом сообщает Tmz.

Актёры подали заявление о расторжении брака еще в 2016 году, однако им не удавалось договориться об условиях опеки над совместными детьми. Это привело к тому, что на 4 декабря 2018 года был назначен суд, который должен был поставить точку в вопросе об опеке.

30 ноября адвокат Джоли заявил, что актеры подписали соглашение об опеке в досудебном порядке. Представитель Джоли не озвучила условия соглашения, но подчеркнула, что оно было составлено с учётом рекомендаций эксперта по вопросам опеки над детьми.

Напомним, Анджелина Джоли и Бред Питт поженились в августе 2014 года, хотя отношения пары начались гораздо раньше. Всего у актеров 6 детей, трое из которых являются биологическими, а трое — усыновленными.

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