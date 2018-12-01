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Исаакиевский собор вошел в тройку победителей конкурса «Мой любимый музей»

Культура

В конкурсе участвовало более 1600 российских музеев

Санкт-Петербург, 1 декабря 2018, 00:45 — REGNUM  Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге занял третье место в конкурсе «Мой любимый музей», сообщает портал «Культура.рф».

Первое место в конкурсе занял музейный комплекс «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре — один из крупнейших музеев, расположенный недалеко от Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Второе место занял мемориальный комплекс Музей Победы в Москве, открытый в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился с 4 по 26 ноября 2018 г., победителей определили путем голосования. Участники голосования могли выбрать один из более чем 1600 российских музеев, участвовавших в конкурсе. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге набрал около 1500 голосов.

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Развитие музеев
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