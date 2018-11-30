В калужском Мосальске открыли современный кинотеатр

Калуга, , 17:22 — REGNUM В Мосальске Калужской области после реконструкции торжественно открыли городской кинотеатр «Мир». Как сообщили 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры и туризма, это уже 12-й кинозал в области, который открывается благодаря участию муниципальных районов в федеральном конкурсе. После ремонта кинотеатра жители Мосальска получили возможность просматривать современные киноленты в форматах 2-D и 3-D.

В 2017 году Мосальский район принял участие в четвертом этапе конкурса, объявленного федеральным Фондом кино при поддержке Министерства культуры РФ по переоснащению кинотеатров и кинозалов в населенных пунктах РФ с численностью до 500 тыс. человек. Данная программа нацелена на расширение географии кинопоказа в стране, повышение доступности современного кинопоказа и увеличение доли российского кино в прокате.

По итогам конкурса, мосальский кинотеатр «Мир» стал обладателем гранта в размере 5 млн рублей. На выделенные средства закупили цифровое оборудование со звукоусилением, кинопроектор, экран, кинотеатральные кресла и кассовое оборудование. Силами районной администрации и с помощью спонсорских средств в кинотеатре был организован ремонт: проведен водопровод, отремонтированы полы и помещения, установлены окна, двери, а также пожарная и охранная сигнализация.

Напомним, с 2016 года Калужская область является участником программы по поддержке кинотеатров, организованной Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Участие в программе субсидирования налагает на площадки ряд обязательств: до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств фонда, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года, а также демонстрировать социальную рекламу, предоставленную Министерством культуры РФ и/или фондом.