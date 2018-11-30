Украинские поклонники ополчились на артиста балета Сергея Полунина

Киев, , 15:33 — REGNUM Решение украинского артиста балета Сергея Полунина получить российское гражданство вызвал гнев его подписчиков в блоге Instagram, где танцовщик разместил фото своего российского паспорта.

Деятеля культуры назвали «позором украинского народа», поблагодарили, что артист «очистил страну от себя». Следует отметить, что часть украинских пользователей выразила поддержку Полунину.

https://www.instagram.com/p/BqyR_qKAFFW/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее танцовщик опубликовал в Instagram фотографию своего паспорта гражданина РФ. Полунин подчеркнул, что «счастлив стать гражданином России».

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