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Фанаты сняли нового «Шрека»

Культура

Все фрагменты мультфильма выполнены в разных стилях

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Фанаты сняли нового «Шрека»
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube 3GI
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

Вашингтон, 30 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Две сотни поклонников со всего мира выпустили ремейк популярного мультфильма «Шрек» — Shrek Retold («Шрек. Пересказ»), снятый в смешанной технике. Каждому из участников достался определенный фрагмент оригинальной картины, который они пересняли в собственном стиле. Мультфильм опубликовали на YouTube-канале 3GI 30 ноября.

За 11 часов с момента публикации видео уже посмотрели около 170 тысяч раз. Фанатская версия «Шрека» длится полтора часа и сочетает в себе участие живых актеров и мультипликации. Среди авторов, создававших пересказ, были профессиональные аниматоры и актеры озвучки. В итоге получилось настоящее смешение стилей: от профессионального до детских рисунков карандашом на бумаге.

1
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube 3GI
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
2
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube 3GI
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
3
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube 3GI
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
4
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube 3GI
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
5
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube 3GI
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
6
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube 3GI
Видение «Шрека» глазами поклонников мультфильма

Работу между членами команды распределяли при помощи онлайн-документа в сервисе Google Docs, а производство координировали через чат в мессенджере.

Помимо любительского ремейка планируется и официальный перезапуск истории о зеленом великане. В начале ноября стало известно, что студия Universal Pictures планирует перезапуск «Шрека» и «Кота в сапогах».

Читайте ранее в этом сюжете: Universal Pictures планирует перезапуск «Шрека» и «Кота в сапогах»

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