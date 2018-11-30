Фанаты сняли нового «Шрека»

Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Две сотни поклонников со всего мира выпустили ремейк популярного мультфильма «Шрек» — Shrek Retold («Шрек. Пересказ»), снятый в смешанной технике. Каждому из участников достался определенный фрагмент оригинальной картины, который они пересняли в собственном стиле. Мультфильм опубликовали на YouTube-канале 3GI 30 ноября.

За 11 часов с момента публикации видео уже посмотрели около 170 тысяч раз. Фанатская версия «Шрека» длится полтора часа и сочетает в себе участие живых актеров и мультипликации. Среди авторов, создававших пересказ, были профессиональные аниматоры и актеры озвучки. В итоге получилось настоящее смешение стилей: от профессионального до детских рисунков карандашом на бумаге.

Работу между членами команды распределяли при помощи онлайн-документа в сервисе Google Docs, а производство координировали через чат в мессенджере.

Помимо любительского ремейка планируется и официальный перезапуск истории о зеленом великане. В начале ноября стало известно, что студия Universal Pictures планирует перезапуск «Шрека» и «Кота в сапогах».

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