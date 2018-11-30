Фанатов Локи не остановили заявления братьев Руссо о смерти персонажа

Лос-Анджелес, США, , 14:58 — REGNUM Режиссёры Энтони и Джо Руссо прервали все спекуляции фанатов Marvel по поводу воскрешения Локи. Они заявили, что этот персонаж действительно умер. Об этом 29 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Но автора заметки и фанатов не остановило даже это. Они допустили, что этот Локи может быть действительно мертв. Однако в комиксах персонаж умирал неоднократно, и в одной из вселенных он вновь появился в повествовании как ребёнок. Также у фанатов возник вопрос: если Локи умер, то как он появится в будущем сериале потокового сервиса Disney Plus? Впрочем, автор статьи предположил, что события нового шоу могут происходить до тех, что были показаны в фильме «Мстители: Война бесконечности».

Ранее исполнитель роли Локи в фильмах Marvel Том Хиддлстон опубликовал у себя на странице тизер-ролик, который озадачил его поклонников. Они сразу же стали гадать о том, что именно актер хотел сказать этим видеороликом.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Мстителей» заставила фанатов ломать голову над новым тизер-роликом