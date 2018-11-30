Убийственные образцы идеальной Европы для реальной России

Александр Томилин, , 14:43 — REGNUM

Профессором Лондонской школы экономики Ивером Нойманном предпринята очередная попытка затронуть тему «Россия и Европа».

Концепция книги необычна — посмотреть на образы Европы в России через призму самоидентичности русских (т.е. какое место в самосознании русских заняла Европа) и внешней политики как проявления этих воззрений. Цель поставлена довольно сложная, но очень любопытная. Впрочем, для западной науки изучение представлений о ком-либо и проявления этого в реальности — тема не новая и избитая.

Кроме этого, западные авторы очень любят растекаться мыслию по древу и рисовать исторические полотна широкими мазками, охватывая громадные исторические периоды. При этом в центре внимания период от XVI и XVIII до XXI веков. Автор, задавшись целью рассмотреть Новое время, находит Новое время от эпохи Наполеона и до нынешней постсоветской действительности. При этом он смог кратко пробежать историю идеологии и идентичности от варягов и до Екатерины Великой в одной, сжатой главе, избежав долгих и утомительных размышлений. Что более важно — он смог достичь заявленных целей, показывая влияния, их отражения в восприятии Запада и иностранцев вообще.

Раздел о теме Наполеона заслуживает особого рассмотрения ради того, что автор верно уловил главное — все споры о реформах, проекты Карамзина и Сперанского, декабристы и Уваров, всё это тесно зависит от Французской революции и Наполеона. Эти события и личности оказали влияние на восприятие европейских идей и отношение к реформам в самой России, что задало камертон на последующие столетия. Собственно, структура работы состоит в рассказе о трансформации оных представлений от одного ключевого события к другому, например, от убийства Александра II до Первой мировой и тому подобное. Нельзя не признать правоту автора в таком подходе, так как ключевое событие ломало привычные представления и созидало новые стереотипы. При этом он сумел грамотно показать влияния идей, контекст европейской политической и общественной жизни, его отражение в России, сказавшееся на нашем развитии.

Среди недостатков работы важно отметить следующие. В книге оказалось больше внутренней политики, чем внешней, и сама идея о роли европейских идей в русском развитии не нова, что демонстрируется использованной автором литературой по этому вопросу. Однако оригинальный подход к рассмотрению избитой проблемы, краткость и ясность изложения, делают книгу по-своему примечательной, выделяя её из ряда однотипных исследований. Поэтому книга вполне приемлема для изучения истории идей в России в контексте всеобщей истории.