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Третий сезон «Сорвиголовы» Netflix и Marvel стал последним в шоу

Культура

Существует вероятность, что продолжение выпустит потоковый сервис Disney Plus

Нью-Йорк, США, 30 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  Потоковый сервис Netflix принял решение закрыть сериал «Сорвиголова» после третьего сезона. Компания поблагодарила всех участников проекта и партнеров в Marvel. Об этом 29 ноября сообщил портал Deadline.

В своём заявлении потоковый сервис отметил, что в Netflix очень гордятся последним сезоном шоу и понимают, что новость о закрытии сериала станет настоящим ударом для его поклонников, однако считают, что лучше закрыть его «на высокой ноте». Издание отмечает, что, возможно, продолжение сериала выйдет на потоковом сервисе Disney Plus, во всяком случае, фанаты могут попытаться на это повлиять.

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Напомним, первый эпизод «Сорвиголовы» Netflix показал в апреле 2015 года. Главные роли в шоу исполнили такие актеры, как Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон и Винсент Д’Онофрио.

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