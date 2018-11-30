Дети, «верящие в сказку, становятся более успешными и добрыми взрослыми»

Москва, , 13:57 — REGNUM Мы расспросили режиссера-постановщика новогодних шоу в «Крокусе», известного театрального режиссера и хореографа Влада Дружинина об особенностях работы с такими грандиозными представлениями.

Новогодние шоу в Крокусе уже стали знаком качества для многих родителей: завораживающие музыкальные номера, яркие костюмы, интересные герои и увлекательная история в основе — неотъемлемые компоненты каждого нового представления. Как вам удается каждый раз вновь и вновь удивлять зрителей?

При постановке детских сказок я придерживаюсь определённой режиссерской и авторской позиций. Во-первых, детский театр — это единственный театр, который имеет способность хоть немного изменить мир. Если взрослый человек — это уже сформировавшаяся личность, и он в большинстве случае может поменяться только на 1,5−2 часа спектакля, то ребенок во время представления способен впитывать, делать определенные выводы. Поэтому в каждую сказку я закладываю добрую поучительную историю и надеюсь, что в будущем она поможет моим маленьким зрителям вырасти хорошими людьми.

Во-вторых, я усиленно борюсь со стереотипами, которые иногда приводят к тому, что одно детское представление походит на сто других, как будто их сочинял один человек. У меня есть только один стереотип — «Раз-два-три, елочка — гори!» — ведь дети всегда этого ждут и их ожидания нельзя обмануть. Дед Мороз должен быть добрым волшебником, а на елке должны загораться огоньки. В остальном, каждый новый спектакль — это новые герои, костюмы, реквизит, музыка, словом, абсолютно новая сказка, непохожая ни на предыдущие шоу в Крокусе, ни на другие новогодние представления.

Ну и что не менее важно — у меня восхитительная профессиональнейшая постановочная группа, работать с ними — одно удовольствие. Они все молоды, талантливы, энергичны, и каждый из них представляет собой творческую личность. И абсолютно все — большие фантазеры.

Расскажите подробней про вашу команду. Как вы с ними взаимодействуете? Какова вообще специфика работы над таким масштабным шоу?

Работа над проектом начинается за полгода до премьеры, и в ней задействовано огромное число людей: композитор, поэт, художник-постановщик, художник по костюмам, художник по свету, звукорежиссер, реквизитор, ассистент режиссера, ассистент по актерам. У каждого из них — своя зона ответственности. Все они работают разрозненно, а полная картина складывается только в моей голове, где я мысленно соединяю все составляющие в единый спектакль. У нас есть только 3 дня репетиций на сцене Крокуса, где с помощью моей команды и почти 300 профессиональных артистов новогодняя сказка из множества картинок в голове режиссера складывается в реальное представление.

В этом заключается специфика шоу в Крокусе. Ни в одном театре мира такого нет, разве только в Cirque du Soleil.

В этом году ваше шоу называется «Главный секрет Деда Мороза». Совершенно очевидно, что без новогоднего волшебника здесь не обойдется. А кто еще будет среди героев? Чего ждать зрителям Крокуса в этом году?

Прежде всего, нужно ждать чудес, волшебства, и, конечно, встречи с Настоящим Дедом Морозом. Но это будет не пятиминутная встреча, как это обычно бывает в новогодних представлениях. Дед Мороз у нас — полноправный герой сказки, и как детям, так и взрослым предстоит узнать о нем много нового и убедиться, что он действительно существует.

А помогать Дедушке творить чудеса будут загадочный Лунный ежик, Белые феи, любимые детьми персонажи телеканала МУЛЬТ: Смешарик Нюша, Дракоша Тоша, Лео и Тиг и волшебницы из Сказочного патруля. И, конечно же, сами зрители. Зритель — одно из действующих лиц во всех моих детских спектаклях.

То есть вы вовлекаете огромный зал Крокуса в действо спектакля? Как вам это удается?

В определенной мере этого удается достичь за счет того, что все артисты в моих спектаклях говорят и поют своими голосами, вживую. Только в этом случае зал живет сегодня, здесь и сейчас. Поэтому я очень люблю интерактив, когда внутри спектакля герой общается со зрительным залом, притягивая его на свою сторону или, наоборот, отталкивая — если речь идет об отрицательном персонаже. И внутри спектакля зрительный зал живет сиюсекундной жизнью. Это очень важно. Это отличает наши спектакли от всех остальных. Все зрители находятся внутри действия, у них создается ощущение, что если они не помогут, то сюжет дальше не двинется.

Важные элементы для вовлечения зрителей в шоу — огромные надувные предметы, периодически падающие с потолка в зрительный зал. Дети всегда с радостью их ловят, подхватывают, отбивают — и действия, которые они совершают с этими предметами, тоже важны для дальнейшего развития сюжета. Кроме того, у нас во время всего шоу в самом зале работают около 80 артистов, активно вовлекающих маленьких зрителей в происходящее.

Как вы считаете, важно ли детям верить в Деда Мороза?

Если бы я писал эпиграф к своей сказке, я бы написал, что дети, которые способны дольше верить в чудеса и в сказку, становятся более успешными и добрыми людьми во взрослой жизни. Надеюсь, что наше представление укрепит веру в Деда Мороза у тех, кто в него верит, и переубедит тех, кто сомневается в его существовании.