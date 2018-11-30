Warner Bros. снимет фильм о супергерое Синем Жуке

Бербанк, США, , 14:36 — REGNUM Компания Warner Bros. работает над фильмом о Синем Жуке, одном из героев комиксов DC. Картина станет первым кинокомиксом о приключениях этого персонажа, сообщает The Wrap.

Известно, что автором сценария нового фильм выступит мексиканский сценарист Гарету Даннет-Алкосеру. Даннет-Алекосеру сейчас занимается редактурой фильма «Лицо со шрамом», а «Синий Жук» станет его первой работой в супергеройском жанре.

Хотя «Синий Жук» — это прозвище сразу нескольких персонажей вселенной DC, стало известно, что будущая картина будет посвящена Хайме Рейесу — латиноамериканскому подростку, получившему способности от инопланетного скарабея.

Напомним, что Синий Жук — это имя нескольких вымышленных супергероев. Персонаж впервые появился в августе 1939 года в комиксе Mystery Men Comics № 1, издававшемся Fox Comics. С тех пор персонаж поменял несколько издательств, остановившись в конце концов в DC Comics в середине 1980-х. Самыми известными персонажами под личиной Синего Жука стали Дэн Гаррет, Тэд Корд и Хайме Рейес. Менялись и способности героя. В то время как Тэд Корд был простым изобретателем, Дэн Гаррет и Хайме Рейес стали обладателями сверхспособностей мистического скарабея. Также Синий Жук являлся членом супергеройской команды «Юные титаны».

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