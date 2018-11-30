Ученые из Италии назвали 20 самых влиятельных фильмов в истории кино

Лос-Анджелес, США, , 13:15 — REGNUM Математики из Италии назвали 20 самых влиятельных фильмов в истории кино. Чтобы получить этот результат, исследовательской группе пришлось проанализировать более 47 тыс. фильмов в 26 жанрах базы IMDb. Об этом 30 ноября сообщило издание The Guardian.

https://twitter.com/guardian/status/1068294506343211008

Результаты своей работы ученые опубликовали в научном журнале Applied Network Science. Интересно отметить, что все 20 самых влиятельных фильмов были сняты до 1980 года. Первое место заняла картина «Волшебник страны Оз», на втором месте оказались «Звездные войны». Третья позиция досталась фильму «Психо» Альфреда Хичкока. В топ-5 также вошли «Кинг-Конг» Питера Джексона и «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Национальный совет кинокритиков США назвал лучшим фильмом 2018 года работу Питера Фаррелли «Зеленая книга». Главные роли в ней исполнили Махершала Али и Вигго Мортенсен.

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