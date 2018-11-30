Директором ярославского театра им. Волкова может стать директор цирка

Ярославль, , 12:59 — REGNUM Директором Ярославского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова может быть назначен Алексей Туркалов, в настоящее время работающий директором Владивостокского цирка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом театре. Сам Алексей Туркалов уже приехал в Ярославль.

Труппе театра имени Волкова Алексея Туркалова представили в качестве возможного директора. Он уже пообщался с художественным руководителем театра Евгением Марчелли. Кандидатура нового руководителя Волковского должна быть согласована с художественным руководителем театра», — сообщили в пресс-службе театра.

В самом театре несколько удивлены таким назначением. Там полагают, что директор цирка не может руководить старейшим русским театром. По неофициальным данным, письма против этого назначения направлены в Министерство культуры, которое является учредителем ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова».

В настоящий момент в театре обязанности директора исполняет художественный руководитель Евгений Марчелли. Предыдущий директор Юрий Итин является фигурантом уголовного дела режиссера Кирилла Серебрянникова.

Читайте ранее в этом сюжете: Минкульт не продлил контракт фигуранта дела «Седьмой студии» Юрия Итина