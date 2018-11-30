Восточные Саяны: «Я в тайге один»

Михаил Пустовой, , 10:26 — REGNUM

Тишина: пустые избушки промысловиков стоят в безлюдной тайге, где только редкие путники подсказывают направления. Саянские ветры периодически приносят грозы и дожди; но затем вновь приходит спокойствие, и ласковое солнце возвращается в горы. Красноярский фотограф Артур Миханёв покинул берега реки Кизир и ушел в те места, где теряются тропы и догорают закаты. Где-то впереди его ждет катастрофа, но он об этом пока еще не знает и снимает свой первый короткометражный фильм «Водораздел».

Восточные Саяны, Красноярский край, берега так и не заселенной русскими реки Кизир, уходящей на сотни километров в глубь хребта Крыжина. Недолгое и жаркое сибирское лето в самом разгаре: гнус особенно не свирепствует, и зеленый цвет в тайге еще ярок — трава настолько густа, что мешает человеку идти и затрудняет обзор. И путешественник из города, который многие считают столицей Сибири, — из Красноярска блуждает на склонах горы. Тропа к перевалу потеряна. Остается созерцать кедры, которые прорвались сквозь каменные завалы, и приближающийся конец дня; и как облака неотвратимо обволакивают вершины.

Перевал Обзорный: альпийские луга, отдельно стоящие лиственницы и небольшие озера висящей долины. Тишина и спокойствие — такие панорамы прекрасны и для фотографа, и для путешественника. Где-то близко виднеются снежники на скалистых склонах горы, изрезанных кулуарами, но вот непогода все-таки накрывает перевал. Впрочем, «нет ничего приятнее, чем снимать дождь из палатки». Утром надо собираться и спускаться вниз — в буреломную тайгу, хотя это непросто: «Бывают такие моменты во время маршрута, когда просто сидишь и не хочешь уходить. Вроде бы надо идти, но не отпускает эта красота». Щебечут птицы.

В таежном мире все иначе. Не очень понятно, где лежит долина Долгого ключа, и приходится ночевать в окружении леса. Но чем ближе к Кизиру, тем чаще встречаются заимки охотников за пушниной, которые промышляют в Саянах, когда снег покрывает землю. Избы и бани дарят уют и соседство с мышиной наглостью. Путешественнику остается спуститься по реке в низовье, до первого человеческого поселения — станции Журавлево, но бурный напор Кизира рвет об камни его лодку на Семёновской шивере. Фильм-созерцание заканчивается. Спустя год Артур Миханёв, уйдя в очередной раз в горы, станет очевидцем нападения огромного медведя; но это будет уже в Западных Саянах.

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