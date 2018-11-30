Стали известны лауреаты премии Андрея Белого — 2018

Москва, , 01:13 — REGNUM В Москве были объявлены лауреаты премии Андрея Белого в 2018 году на Международной ярмарке интеллектуальной литературы, сообщает телеканал «Культура».

В номинации «Поэзия» приз получил Андрей Сен-Сеньков, а обладателем премии в номинации «Проза» стал Павер Пепперштейн за произведения «Предатель ада» и «Эпоха аттракционов». Феликс Сандалов удостоился приза в номинации «Гуманитарные исследования».

Лучшим в номинации «Литературные проекты и критика» был признан Валерий Шубинский. Также наград удостоились Сергей Морейно (номинация «Перевод») и Ян Каплинский («За заслуги перед литературой»).

Напомним, премия Андрея Белого впервые вручалась в 1978 году. С тех пор ежегодно премия вручается за новаторские произведения в жанре поэзии и прозы, а также за актуальные гуманитарные исследования.

Ее денежный приз составляет всего один рубль, однако ее статус высок в профессиональной писательской среде. Награждение премией состоится в декабре в Санкт-Петербурге.