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Путин поручил учредить стипендии имени Станислава Говорухина

Культура

Имя режиссёра также может быть присвоено одной из улиц Москвы

Путин поручил учредить стипендии имени Станислава Говорухина
Евгения Давыдова
Станислав Говорухин

Москва, 29 ноября 2018, 19:25 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти кинорежиссёра Станислава Говорухина. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба Кремля.

Как отмечается, указ подписан с учётом «большого вклада Станислава Говорухина в развитие российской культуры и отечественного кинематографа, а также учитывая его многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Согласно документу, правительству России поручено учредить начиная с 2019 года десять персональных стипендий имени Говорухина для студентов режиссёрского факультета ВГИКа и определить порядок их назначения.

Министерству культуры России поручено обеспечить производство документального фильма, посвященного памяти кинорежиссёра.

Кроме этого, правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски, посвященной Станиславу Говорухину, и присвоить имя режиссёра одной из улиц столицы.

Напомним, о подписании данного указа Владимир Путин сообщил на состоявшейся ранее сегодня конференции Общероссийского народного фронта, сопредседателем центрального штаба которого был Говорухин.

Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ подписал указ об увековечении памяти Говорухина

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