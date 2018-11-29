В Рязани открыли мемориальную доску Александру Солженицыну

Рязань, , 17:03 — REGNUM В Рязани открыли мемориальную доску в честь писателя Александра Солженицына. Как сообщили 29 ноября в пресс-служба правительства региона, она появилась на здании факультета филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. В этом здании нобелевский лауреат в 1994 году встречался с представителями общественности.

Открытие доски прошло в рамках международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Александра Солженицына.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2018 года в Рязани должен открыться музейный центр писателя. Его появление будет приурочено к 100-летию Александра Солженицына. Он будет размещен в доме Салтыкова-Щедрина. Согласно проекту, в центре появятся четыре экспозиции, которые будут посвящены истории Рязани XX в., литературным событиям и людям, о которых писал Солженицын. Кроме того, к юбилею писателя планируют отреставрировать гимназию, где Александр Солженицын преподавал.

Александр Солженицын прожил в Рязани 12 лет. Здесь он написал произведения «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича».

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