Братья Руссо назвали условия их возвращения к фильмам о супергероях Marvel

Лос-Анджелес, США, , 16:54 — REGNUM Режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили: они будут вновь работать с Marvel и снимать фильмы о супергероях только в том случае, если студия решит выпустить картину по серии комиксов «Тайные войны» (Secret Wars). Об этом 29 ноября сообщил портал Comicbook.

Джо Руссо сделал это заявление во время общения с поклонниками на одном из мероприятий. Также в интервью журналисту режисёр сказал: он надеется, что в случае сделки между Disney и Fox студия Marvel начнет делать кроссоверы, предложив фанатам вселенной новых актеров и новые интересные сюжеты.

Читайте также: Фото: Джемма Чан приступила к досъемкам фильма «Капитан Марвел»

Напомним, серия комиксов «Тайные войны» была первым кроссовером Marvel, она выходила в 1984 и 1985 году. В ней присутсвовали такие персонажи, как Капитан Америка, Фантастическая четвёрка, Халк, Человек-паук, Люди Икс и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель фильма «Тор: Рагнарёк» рассказал, с кого он списал образ Корга