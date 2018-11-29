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Братья Руссо назвали условия их возвращения к фильмам о супергероях Marvel

Культура

Режиссёрам интересна экранизация классического комикс-кроссовера «Тайные войны»

Лос-Анджелес, США, 29 ноября 2018, 16:54 — REGNUM  Режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили: они будут вновь работать с Marvel и снимать фильмы о супергероях только в том случае, если студия решит выпустить картину по серии комиксов «Тайные войны» (Secret Wars). Об этом 29 ноября сообщил портал Comicbook.

Джо Руссо сделал это заявление во время общения с поклонниками на одном из мероприятий. Также в интервью журналисту режисёр сказал: он надеется, что в случае сделки между Disney и Fox студия Marvel начнет делать кроссоверы, предложив фанатам вселенной новых актеров и новые интересные сюжеты.

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Напомним, серия комиксов «Тайные войны» была первым кроссовером Marvel, она выходила в 1984 и 1985 году. В ней присутсвовали такие персонажи, как Капитан Америка, Фантастическая четвёрка, Халк, Человек-паук, Люди Икс и другие.

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