В сеть выложили новые кадры фильма «Годзилла 2: Король монстров»

Лос-Анджелес, США, , 16:23 — REGNUM В сети появились новые кадры из предстоящего фильма «Годзилла 2: Король монстров» (Godzilla: King of the Monsters). Изображение 28 ноября опубликовал портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1067954306404532224

На нём Годзилла показан на фоне небоскребов, которые по сравнению с огромным монстром выглядят небольшими домиками. Также в кадре благодаря синему свету от молнии можно видеть множество вертолетов, которые то ли занимаются эвакуацией, то ли атакуют чудовище.

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Напомним, выход фильма на большие экраны запланирован на 31 мая 2019 года. Снимает его режиссёр Майкл Догерти («Люди Икс 2», «Люди Икс: Апокалипсис»). В проекте участвуют такие звезды, как Милли Бобби Браун, Вера Фармига и Кайл Чендлер.

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