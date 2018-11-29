Четверг, 29 Ноября 2018 года
16:33:54 МСК

В сеть выложили новые кадры фильма «Годзилла 2: Король монстров»

Культура

Премьера фильма пройдёт 31 мая 2019 года

Лос-Анджелес, США, 29 ноября 2018, 16:23 — REGNUM  В сети появились новые кадры из предстоящего фильма «Годзилла 2: Король монстров» (Godzilla: King of the Monsters). Изображение 28 ноября опубликовал портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1067954306404532224

На нём Годзилла показан на фоне небоскребов, которые по сравнению с огромным монстром выглядят небольшими домиками. Также в кадре благодаря синему свету от молнии можно видеть множество вертолетов, которые то ли занимаются эвакуацией, то ли атакуют чудовище.

Читайте также: Тарантино впервые женился в свои 55 лет

Напомним, выход фильма на большие экраны запланирован на 31 мая 2019 года. Снимает его режиссёр Майкл Догерти («Люди Икс 2», «Люди Икс: Апокалипсис»). В проекте участвуют такие звезды, как Милли Бобби Браун, Вера Фармига и Кайл Чендлер.

Читайте ранее в этом сюжете: Компанию Legendary снимет сериал о «консольных войнах»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить