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Пистолет «суперагента 007» из первой ленты о Бонде выставлен на аукцион

Культура

Оружие принадлежало актёру Бернарду Ли, который играл в кинофильме руководителя британской спецслужбы MИ-6

Лондон, 29 ноября 2018, 15:48 — REGNUM  Задействованный в ходе съемок первого фильма о Джеймсе Бонде пистолет Walther PPK будет продан на аукционе. Об этом пишет 29 ноября Sky News.

Отмечается, что оружие принадлежало британскому актёру Бернарду Ли, который играл в киноленте руководителя спецслужбы MИ-6. Сообщается, что пистолет был принесен Ли в студию, поскольку на момент съемки одной из сцен под рукой не оказалось необходимого реквизита.

Следует отметить, что пистолет немецкой фирмы Walther были выбором оружия «суперагента 007» в нескольких фильмах и романах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что на торгах в Лондоне проданы две виолончели знаменитого советского и российского музыканта народного артиста СССР Мстислава Ростроповича.

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