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На найденном древнем кольце ученые обнаружили имя Понтия Пилата — СМИ

Культура

На артефакт нанесено имя Пилата, надпись обрамляет изображение древнего сосуда для вина — кратера

На найденном древнем кольце ученые обнаружили имя Понтия Пилата — СМИ
Николай Николаевич Ге . «Что есть истина?». Христос и Пилат. 1890

Иерусалим, 29 ноября 2018, 15:22 — REGNUM  Кольцо, найденное во второй половине 1969-х годов при раскопках дворцового комплекса в Иудейской пустыне, могло принадлежать самому римскому наместнику Иудеи Понтию Пилату, который, согласно Евангелию, приговорил к казни Иисуса Христа. Об этом пишет 29 ноября газета Haaretz.

Отмечается, что израильские ученые расшифровали надпись на кольце, сделанном из медного сплава и выяснили — на артефакт нанесено имя Пилата, надпись обрамляет изображение древнего сосуда для вина — кратера. Также сообщается, что кольцо могло принадлежать как самому римскому наместнику, так и его подчиненным.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани рассказал, что на юге Египта, поблизости от города Луксор, была обнаружена гробница, относящаяся к XIII веку до нашей эры.

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