Руденя: Колокольню Никольского собора в Калязине отреставрируют

Калязин, Тверская область, , 14:46 — REGNUM Колокольня затопленного Никольского собора в Калязине Тверской области будет отреставрирована. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя на встрече с ветеранским активом района 29 ноября.

«Мы готовы отреставрировать колокольню за счет областных средств. На средства федерального бюджета разработана проектно-сметная документация. Колокольня — важный видовой объект Тверской области, который привлекает много туристов», — сказал Игорь Руденя.

В список работ, которые планируется провести в рамках восстановления, намерены включить укрепление основания памятника, реставрация внешних стен.

На встрече также обсуждался вопрос ремонта дорог, и в частности — въезда в муниципалитет со стороны Московской области. Глава региона отметил, что вопрос о включении объекта в план дорожных работ будет решаться. Кроме того, в районе планируется строительство еще одного важного объекта — нового здания железнодорожного вокзала на месте сгоревшего в 2012 году. Игорь Руденя сообщил, что предполагается участие в строительстве инвесторов, в частности, проект обсуждается с ОАО «РЖД».

Колокольня Николаевского собора в Калязине, построенная в 1800 году при Никольском соборе, сегодня является памятником истории и архитектуры и главной достопримечательностью города. Она расположена на искусственном острове Угличского водохранилища. Сам Никольский собор был разобран и затоплен вместе с частью старого города в конце 1930-х-начале 1940-х годов при создании Угличского водохранилища и Угличской ГЭС. Колокольню сохранили — как ориентир.