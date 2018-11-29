Маргарет Этвуд напишет вторую часть «Рассказа служанки»

Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Канадская писательница Маргарет Этвуд анонсировала выход продолжения антиутопии «Рассказ служанки». Книга поступит в продажу 10 сентября 2019 года под названием «Заветы», сообщает издание Deadline.

Повествование в романе будет вестись от лица трех героинь, а действие развернется через 15 лет после событий первой книги. Появится ли в сюжете главная героиня предыдущей части Оффред — не известно. Этвуд отметила, что книга не будет связана с событиями, которые произошли в сериальной адаптации телеканала Hulu.

«Всё, о чём вы когда-либо спрашивали меня о Галааде и его внутреннем устройстве, станет вдохновением для этой книги», — заявил писательница.

Хотя «Рассказ служанки» был написан еще в 1985 году, особую актуальность он приобрел с приходом к власти в США Дональда Трампа, подчеркивают в издательстве Penguin, которое будет издавать книгу. «Служанки» из романа стали символом борьбы за права женщин и против женоненавистничества. Сегодня на различных протестных акциях все чаще можно увидеть женщин в красных плащах и белых головных уборах, которые молча идут, склонив головы, как в сериале «Рассказ служанки».

Антиутопия Маргарет Этвуд рассказывает о тоталитарном и радикально-религиозном государстве Галаад, в котором женщин насильно используют в качестве «суррогатных» матерей. В 2017 году по книге был снят одноименный сериал, первый сезон которого получил восемь премий «Эмми».

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