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Выход фильма «Последнее испытание» о теракте на Дубровке перенесен

Культура

Выход картины намечен на 7 февраля

Москва, 29 ноября 2018, 14:28 — REGNUM  29 ноября на экраны страны должен был выйти фильм Алексея Петрухина «Последнее испытание». В основу фильма положен события захвата террористами культурного центра на улице Дубровка во время премьеры мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказалось 916 человек, 130 из них стали жертвами теракта.

Однако ранее поступило сообщение о том, что по просьбе кинотеатров выход в российский прокат картины отложен. Как указывают дистрибьюторы, фильм «имеет высокий прокатный потенциал, но сама дата выбрана неудачно, она не даст раскрыть его в полной мере». Картина действительно очень тяжелая, с большой нравственной нагрузкой.

Надо отметить, что 20 ноября в кинотеатре «Октябрь» с большим успехом прошла светская премьера драмы «Последнее испытание».

В главных ролях — Андрей Мерзликин, Ирина Купченко, Ирина Алферова. По свидетельству Андрея Мерзликина, в съемках принимали участие несколько человек, переживших эту трагедию.

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Культурная хроника
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