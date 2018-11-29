Президент РФ подписал указ об увековечении памяти Говорухина

Москва, , 14:13 — REGNUM В России увековечат память кинорежиссера и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислава Говорухина. О подписании соответствующего указа на конференции ОНФ сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что не может не вспомнить о человеке, который сделал многое для становления организации. Указ об увековечении его памяти подписан 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, кинорежиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет. Среди его известных работ — «Вертикаль», «Пираты ХХ века», «Анкор, еще Анкор!», «Россия, которую мы потеряли».

В октябре стало известно, что имя режиссера присвоят строящемуся ледоколу. В Железноводске 15 сентября открыли памятный горельеф почётному гражданину города Станиславу Говорухину.

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