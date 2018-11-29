Путин поздравил Мордовский краеведческий музей со 100-летием

Москва, , 12:16 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин поздравил Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей им. Воронина. Музею исполняется 100 лет, сообщается на сайте Кремля.

В краеведческом музее собраны подлинные исторические реликвии, среди которых — уникальные предметы самобытной культуры и творчества проживающих на территории Мордовии народов.

Президент отметил, что коллектив музея продолжает плодотворно трудиться, ведет серьёзную научную, исследовательскую работу, а главное, находится в постоянном «диалоге» с посетителями.

«Деятельность Мордовского краеведческого музея имеет большое значение для развития традиций отечественного краеведения и музейного дела», — подчеркнул глава государства и пожелал коллективу музея всего самого доброго.

Справка ИА REGNUM :

Мордовский краеведческий музей им. Воронина в Саранске основан в 1918 году и в настоящее время размещается в здании Нижнеказанской или Трехсвятской церкви — памятнике архитектуры второй половины XVIII века.

Здание было капитально отремонтировано, перестроено, были возведены специальные пристройки. Экспозиция в новом здании была открыта в 1937 году.

Читайте также: Музеи и театры Саранска открыли всероссийскую акцию «Ночь искусств»