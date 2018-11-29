Sothebyʼs: две виолончели Растроповича проданы за $3,3 млн

Лондон, , 11:59 — REGNUM Две виолончели знаменитого советского и российского музыканта народного артиста СССР Мстислава Ростроповича проданы на торгах в Лондоне более чем за $3,2 млн. Об этом свидетельствуют данные аукционного дома Sothebyʼs.

Отмечается, что один инструмент, изготовленный в 1783 году в Турине Джованни Гваданини (учеником легендарного мастера Антонио Страдивари) продан за £1,93 млн ($2,5 млн), а еще одна виолончель, которую создал в 1741 году итальянский мастер Санто Серафин, ушла с молотка за £610 тыс. ($782 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на лондонском аукционе Sotheby's картина русского художника Константина Маковского «Игра в жмурки» была продана за $5,5 млн.

Читайте также: Картину русского художника Маковского продали за $5,5 млн на ауционе