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Путин поздравил художника Таира Салахова с юбилеем

Культура

Вице-президенту Российской академии художеств исполнилось 90 лет

Москва, 29 ноября 2018, 11:14 — REGNUM  Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин поздравил народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова. Известному художнику исполняется 90 лет, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, уникальный талант Салахова и личную преданность искусству. Также в поздравительной телеграмме говорится, что «востребованный художник и педагог воспитал целую плеяду одарённых учеников и последователей».

«Ваш личный вклад в реализацию разноплановых, но неизменно интересных выставочных, реставрационных проектов заслуживает уважения», — подчеркнул глава государства и пожелал Таиру Салахову здоровья и благополучия.

Справка ИА REGNUM :

Таир Теймурович Салахов (29 ноября 1928 год) — советский азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог, профессор. Член президиума Академии художеств СССР с 1979 года, вице-президент Российской fкадемии художеств с 1997 года.

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