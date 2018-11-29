Граждане РФ стали активнее участвовать в культурной жизни страны

Москва, , 10:52 — REGNUM Жители России стали активнее участвовать в культурной жизни страны. Так, уровень «культурной» вовлеченности граждан вырос на 17% с 71% в 2014 году до 88% в 2018 году. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2018 году лидерами по посещаемости стала форма досуга, как местные праздники (48%), на втором месте — поход в кинотеатр (41%), на третьем месте — посещение театров (27%).

Также в пятёрку культурных мест для посещения входят музеи (24%), зоопарки и библиотеки (по 18% соответственно). 12% опрошенных заявили, что за год не посещали ни одного культурного мероприятия.

Ситуацию в сфере культуры в России в настоящее время положительно оценили 34%. От том, что культурная жизнь в стране не изменилась, сказали 36%. Негативные оценки дали 22% опрошенных. У большинства граждан (82%) есть знакомые, которые интересуются событиями в сфере культуры.

Опрос ВЦИОМ проведен 14 ноября 2018 года по заказу Минкультуры РФ. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году уровень вовлеченности жителей России в культурную жизнь страны составлял 76%. Принимали участие в культурных событиях и мероприятиях в прошлом году 71% граждан.

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