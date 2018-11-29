Продюсеры «Шерлока» нашли актёра на главную роль в мини-сериале «Дракула»

Лондон, , 10:05 — REGNUM Продюсеры Стивен Моффат и Марк Гэтисс, хорошо известные зрителям по работе над сериалом «Шерлок», нашли актера на главную роль в их новом мини-сериале «Дракула». Об этом 28 ноября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Роль древнего вампира исполнит актер Клас Банг («Девушка, которая застряла в паутине», «Квадрат»). Производством шоу будут заниматься компании Hartswood Films, BBC One и Netflix. Сам Банг заявил: он очень рад тому, что ему досталась эта интересная роль.

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Напомним, начало съемок мини-сериала «Дракула» запланировано на 2019 год, он будет состоять из трех полнометражных эпизодов. В Великобритании премьера шоу пройдет на канале BBC One, за его распространение в мире будет отвечать Netflix.

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