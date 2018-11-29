Личные трагедии, муки творчества, идейные грабители и наемные убийцы

Москва, , 09:23 — REGNUM «Спитак» (16+)

Иногда кажется, что жизнь — это черновик, в котором никогда не поздно все исправить. И только когда случается страшное, понимаешь: надо было жить сразу набело, не бросая тех, кого любил, потому что может статься так, что возвращаться будет некуда и не к кому.

Гор уехал из родных мест, оставив женщину, которая любила его еще со школы. Но 7 декабря 1988 года его жизнь перевернулась, и стало ясно, что сытая и благополучная жизнь ничего не стоит по сравнению с ужасной бедой. Гор возвращается в разрушенный землетрясением Спитак, чтобы попытаться спасти когда-то близкого человека — и своего ребенка.

Режиссер Александр Котт получил за этот фильм приз «Серебряный Георгий» на Московском Международном кинофестивале.

«Колетт» (16+)

Совсем недавно вышел на экраны фильм «Жена», и вот новая лента об украденном и возвращенном даре, на сей раз это непридуманная история. Героиней фильма Уоша Уэстмоленда стала известная французская писательница и героиня богемной хроники Сидони-Габриэль Колетт.

Юная Сидони обладает ярким талантом прозаика, но на дворе XIX век, и женщине все еще не так-то просто отвоевать себе место в большой литературе. Замужество открывает девушке дорогу в столичные богемные круги, но вот беда — муж предпочитает выдавать написанные ею книги за свои. Литературное рабство длится долгие восемь лет, но однажды терпению приходит конец…

«Суспирия» (18+)

Красота и зло — вещи несовместные? Как бы не так! Юной балерине Сьюзи, героине фильма Луки Гуаданьино придется убедиться в этой печальной истине на собственном опыте. Приехав в Берлин, чтобы поступить в престижную танцевальную академию, она вскоре понимает — в стенах элитной школы царит не только Искусство, но и страх. Ей придется разгадать ужасную тайну только для того, чтобы выжить и не сойти с ума.

Мистический триллер является вольным ремейком культового «ужастика», снятого Дарио Ардженто в 1977 году. Роль эффектной злодейки исполнила в нем блестящая Тильда Суинтон.

«Робин Гуд. Начало» (16+)

Время рассказывать старые легенды на новый лад! Режиссер Отто Батхёрст ни в чем себе не отказывал, снимая буйную осовремененную фантазию по мотивам классических английских баллад. Молодой рыцарь Робин Локсли возвращается из крестового похода домой, но дома не все спокойно. Здесь теперь всем заправляют жадные и бесчестные люди. Робину придется стать супервором, чтобы победить воров, облеченных властью.

«Проводник» (16+)

Удивительный дар может стать проклятием. Героиня фильма Ильи Максимова Катя с детства способна видеть призраков. Однажды ее захлестывает череда пугающих и необъяснимых событий, а ее сестра-близнец таинственно пропадает. Но окружающие пытаются уверить Катю, что и сестра, и ее исчезновение, и прочие загадки — всего лишь галлюцинации и фантазии слишком впечатлительной девушки. Катя настаивает на своем и пытается найти ответы на все вопросы — и пропавшую сестру — без посторонней помощи. Но что если она действительно грезит наяву?

«Все или ничего» (16+)

Что делать, если ты всего лишь какой-нибудь второй помощник младшего менеджера, а твой босс — настоящая свинья и эксплуататор? Трое клерков, герои комедии Дмитрия Суворова, озверев от ежедневной несправедливости и унижений, составляют план мести. Если тебя систематически обворовывают, нужно обокрасть начальника-вора, что уж проще? Но порой оказывается, что тебе не везет не только потому, что вокруг враги, а потому что ты сам недотепа. Приятели по ошибке грабят не того — и вот тут-то им приходится понять, что они до сих пор ничего не знали о настоящих неприятностях…

«Братья Систерс»

Головорезы братья Систерс ради денег не гнушаются ничем, пристукнуть человека для них — как стаканчик виски опрокинуть. От очередного заказчика они получают задание: убрать некоего золотоискателя по фамилии Уорм. Плевое дело… на первый взгляд. Вскоре оказывается, что их «клиент», несмотря на прозвание, вовсе не жалкий червяк, а верткий уж, а может быть, даже самая настоящая гремучая змея…

Французский режиссер Жак Одиар получил за этот иронический вестерн «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Это его первый фильм на английском языке, снятый по роману канадского писателя Патрика Девитта. В ролях братцев-хватцев замечательные Джон Си Райли и Хоакин Феникс.

«Вы умрете, или мы вернем вам деньги» (16+)

Никогда не говори «никогда» и, по возможности, не делай непоправимых шагов — иначе можешь сильно пожалеть. Герой эксцентрической комедии Тома Эдмундса, молодой писатель-неудачник Уильям, в отчаянии дошел до того, что «заказал» сам себя. Впрочем, доставшийся ему киллер — тоже неудачник, к тому же сильно в возрасте. Но минус на минус дает плюс, и у этих двоих могло бы получиться, однако случается непредвиденное. К Уильяму разом приходят успех и любовь, и он решает отменить смертельный контракт. Вот только киллер с этим не согласен, ведь этот заказ — его последний шанс остаться на работе…

«Эллиот»

Эллиот — не олень, а всего лишь пони. Но когда он узнает о том, что в упряжке самого Санта Клауса открылась вакансия, им овладевает безумная мечта. Чтобы осуществить ее, малышу Эллиоту придется пройти суровые тренировки и научиться не обращать внимания на насмешки заносчивых конкурентов. Но у него отважное сердце, и у него есть друзья, которые в него верят…

Рождественский мультфильм для всей семьи сняла режиссер Дженнифер Весткотт.

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