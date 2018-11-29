В Якутии выпустили мангу по мотивам эпоса Олонхо

Якутск, , 07:56 — REGNUM Якутская анимационная студия завершила работу над мангой о богатыре Кулуне Куллустууре — одном из героев якутского эпоса Олонхо. В работе над проектом приняли участие студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), профессиональные художники и специалисты по кадровой анимации, сообщает 29 ноября пресс-служба вуза.

Создание манги «Кулун» длилось полтора года. Комикс издан в формате А5 на 74 страницах. Издание получило одобрение Научно-исследовательского института Олонхо СВФУ и предназначено для детей разных возрастов и взрослых.

«Кулун является одним из самых интересных героев эпоса Олонхо. Это богатырь со сложным бунтарским характером, сын божества, дарителя лошадей Грозного Дьосогоя. Манга нарисована на основе эпоса «Строптивый Кулун Куллустуур» по версии сказителя Иннокентия Тимофеева-Теплоухова», — сообщил эксперт НИИ Олонхо СВФУ Сахая Львова.

Он добавил, что выпущенная манга — не истинный пересказ эпоса, а новое произведение, созданное на основе первоисточника. Предполагается, что комикс послужит популяризации якутского эпоса и вызовет интерес подрастающего поколения к чтению оригинальных текстов Олонхо.

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